Maria Rosaria Boccia indagata a Pisa per presunta truffa immobiliare del 2021 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Maria Rosaria Boccia è indagata per truffa dalla Procura di Pisa "per fatti riguardanti la presunta partecipazione ad un progetto imprenditoriale riguardante un immobile, avvenuta nel 2021". Così rende noto il procuratore Teresa Angela Camelio tramite una nota. A Boccia è stato notificato l'invito a comparire per sottoporsi a interrogatorio, sotto l'assistenza di un legale. L'indagine a Pisa La nota della Procura spiega che "ricorrono specifiche ragioni di interesse pubblico alla diffusione" dell'informazione "consistenti nel fatto che è già circolata la notizia concernente il possibile coinvolgimento di Maria Rosaria Boccia in un procedimento penale a lei ascritto e che la non univocità del contenuto potrebbe essere pregiudizievole per l'interessata".

Maria Rosaria Boccia indagata a Pisa per una presunta truffa immobiliare avvenuta nel 2021 - Durante la perquisizione a casa dell’imprenditrice di Pompei, i carabinieri hanno requisito 3 telefoni, 1 tablet, 1 computer fisso, 1 computer portatile, 9 pendrive e un certo numero di microsim. “Sul mio profilo c’è spazio solo per i sani sentimenti. La Procura passerà in rassegna oltre 600 gigabyte di memoria fra cui foto, video e registrazioni audio. (Quifinanza.it)

