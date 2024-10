Maria Rosaria Boccia è indagata per truffa: l'annuncio (Di lunedì 21 ottobre 2024) Maria Rosaria Boccia risulta indagata per truffa dalla Procura di Pisa "per fatti riguardanti la presunta partecipazione ad un progetto imprenditoriale riguardante un immobile, avvenuta nel 2021". Lo precisa il procuratore Teresa Angela Camelio con un comunicato diffuso oggi. Nella nota si spiega Napolitoday.it - Maria Rosaria Boccia è indagata per truffa: l'annuncio Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)risultaperdalla Procura di Pisa "per fatti riguardanti la presunta partecipazione ad un progetto imprenditoriale riguardante un immobile, avvenuta nel 2021". Lo precisa il procuratore Teresa Angela Camelio con un comunicato diffuso oggi. Nella nota si spiega

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maria Rosaria Boccia indagata a Pisa per truffa : “Partecipazione a un progetto imprenditoriale riguardante un immobile” - Nel mirino della procura ci sono anche i guadagni dell’imprenditrice di Pompei. La 41enne a chi le chiedeva un commento sull'indagine ha risposto: "Sono impegnata in questo momento: sto lavorando" Nuovi guai per Maria Rosaria Boccia. La presunta ex consulente di Sangiuliano è indagata a Pisa . (Ilgiornaleditalia.it)

Maria Rosaria Boccia indagata per truffa dalla Procura di Pisa - Maria Rosaria Boccia è indagata per truffa dalla procura di Pisa. Il procedimento, prosegue la procuratrice, «si trova nella fase delle indagini. . . La conferma, dopo anticipazioni giornalistiche di giorni fa, arriva dalla procuratrice Teresa Angela Camelio con una nota. . Precisando che i fatti riguardano "la presunta partecipazione a un progetto imprenditoriale riguardante un immobile, ... (Gazzettadelsud.it)

Maria Rosaria Boccia è indagata per truffa dalla Procura di Pisa - L’imprenditrice 41enne – finita al centro delle cronache per la vicenda che ha portato alle dimissioni di Gennaro Sangiuliano da ministro della Cultura – è stata iscritta sul registro degli indagati dalla Procura di Pisa per il reato di truffa. La notizia è stata confermata direttamente dalla procuratrice Teresa Angela Camelio con una nota, dopo le anticipazioni giornalistiche dei giorni scorsi ... (Tpi.it)