Maria, 8 anni, protagonista su RaiUno con Ruffini e Cucinotta (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiUn volto che sprizza energia, occhioni azzurri, capelli biondi lunghissimi e una innata spontaneità. Maria Guglielmo, beneventana di otto anni e mezzo, ha appena concluso una straordinaria avventura sul set di “Poveri Noi”, prodotto da Orange Pictures e Rai Cinema. Diretto da Fabrizio Maria Cortese, il film vanta un cast di tutto rispetto con attori del calibro di Paolo Ruffini, Maria Grazia Cucinotta, Ilaria Spada e Ricky Memphis.Era nella sua cameretta a giocare con una amica sabato pomeriggio mentre parlavamo con mamma Claudia della sua nuova esperienza. Tutto ha avuto inizio quasi per caso, quando a Claudia fu consigliato di far partecipare la figlia ai casting per il film di Renato Giordano, “Qui staremo benissimo”, girato a luglio 2023. “Non ne sapevo nulla, poi decisi di accompagnarla e la scelsero subito. Anteprima24.it - Maria, 8 anni, protagonista su RaiUno con Ruffini e Cucinotta Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiUn volto che sprizza energia, occhioni azzurri, capelli biondi lunghissimi e una innata spontaneità.Guglielmo, beneventana di ottoe mezzo, ha appena concluso una straordinaria avventura sul set di “Poveri Noi”, prodotto da Orange Pictures e Rai Cinema. Diretto da FabrizioCortese, il film vanta un cast di tutto rispetto con attori del calibro di PaoloGrazia, Ilaria Spada e Ricky Memphis.Era nella sua cameretta a giocare con una amica sabato pomeriggio mentre parlavamo con mamma Claudia della sua nuova esperienza. Tutto ha avuto inizio quasi per caso, quando a Claudia fu consigliato di far partecipare la figlia ai casting per il film di Renato Giordano, “Qui staremo benissimo”, girato a luglio 2023. “Non ne sapevo nulla, poi decisi di accompagnarla e la scelsero subito.

