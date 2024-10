Manovra 2025, tetto degli stipendi dei manager della pubblici scende a 160mila euro (Di lunedì 21 ottobre 2024) Da giorni, settimane in realtà, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti parla della Manovra 2025 sottolineando che saranno necessari dei sacrifici da parte di alcuni attori, prime tra tutte le banche. Gli istituti di credito non sono tuttavia gli unici chiamati a rivedere i propri piani d’incasso e spesa, ma condividono il destino anche con i manager della pubblica amministrazione per i quali il tetto massimo dello stipendio potrebbe essere bruscamente tagliato. Il limite ai guadagni dei top manager dovrebbe essere fissato a 160mila euro lordi all’anno, ovvero molto meno rispetto agli attuali 240mila euro massimi previsti dalla legge. Quifinanza.it - Manovra 2025, tetto degli stipendi dei manager della pubblici scende a 160mila euro Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Da giorni, settimane in realtà, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti parlasottolineando che saranno necessari dei sacrifici da parte di alcuni attori, prime tra tutte le banche. Gli istituti di credito non sono tuttavia gli unici chiamati a rivedere i propri piani d’incasso e spesa, ma condividono il destino anche con ipubblica amministrazione per i quali ilmassimo delloo potrebbe essere bruscamente tagliato. Il limite ai guadagni dei topdovrebbe essere fissato alordi all’anno, ovvero molto meno rispetto agli attuali 240milamassimi previsti dalla legge.

