Europa.today.it - Mamma e figlio stanno per annegare: un uomo si tuffa e li salva, ma muore poco dopo

Leggi tutta la notizia su Europa.today.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Era in vacanza con la sua famiglia, ma quando ha visto unae un bambino in acqua, a un passo dalla morte, non ci ha pensato due volte e si èto perrli. Un gesto eroico che ha permesso di portare in salvo la donna e il bimbo, ma non il loro soccorritore, decedutoil