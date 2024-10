Maltempo oggi al Sud, Emilia Romagna respira: previsioni meteo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Allerta arancione in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto per rischio idraulico Il Maltempo si sposta verso il Sud dell'Italia oggi, l'Emilia Romagna respira dopo un terribile weekend meteo: l'emergenza non può essere ancora archiviata dopo la pioggia delle ultime 48 ore e lo conferma l'allerta arancione che riguarda non solo la regione più flagellata dai Sbircialanotizia.it - Maltempo oggi al Sud, Emilia Romagna respira: previsioni meteo Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Allerta arancione in, Lombardia e Veneto per rischio idraulico Ilsi sposta verso il Sud dell'Italia, l'dopo un terribile weekend: l'emergenza non può essere ancora archiviata dopo la pia delle ultime 48 ore e lo conferma l'allerta arancione che riguarda non solo la regione più flagellata dai

Maltempo - fiumi esondano in Emilia-Romagna - un morto a Pianoro. Allerta in 5 regioni - Allagata buona parte della città di Bologna e del territorio circostante. Situazione difficile in varie zone dell’Emilia-Romagna,dove sono caduti 175 millimetri di pioggia in pochissime ore.  Allagamenti nelle Marche, esondazioni in Calabria. Forti temporali si sono registrati da Nord a Sud: a Torino preoccupa la piena del Po, frane e smottamenti in Sicilia, con strade come fiumi a Catania. (Tg24.sky.it)

Maltempo - fiumi esondano in Emilia-Romagna - un morto a Pianoro. Allerta in 5 regioni. LIVE - Allagata buona parte della città di Bologna e del territorio circostante. Forti temporali si sono registrati da Nord a Sud: a Torino preoccupa la piena del Po, frane e smottamenti in Sicilia, con strade come fiumi a Catania.  Allagamenti nelle Marche, esondazioni in Calabria. Situazione difficile in varie zone dell’Emilia-Romagna,dove sono caduti 175 millimetri di pioggia in pochissime ore. (Tg24.sky.it)

Maltempo - fiumi esondati in Emilia-Romagna. Bologna allagata - disagi a Modena. FOTO - Problemi anche a Reggio Emilia, Ravenna e Piacenza. Un 20enne è morto a Botteghino di Zocca, travolto dall'ondata di piena del fiume Zena. Critica la situazione su tutte le strade dell'Appennino. Oltre 3mila gli evacuati nella Regione. Fango e detriti in città , oltre gli argini il torrente Ravone. Chiusi ponti e sottopassi nel Modenese. (Tg24.sky.it)