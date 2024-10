Maltempo Calabria, auto in un cratere a Lamezia Terme: passeggeri in salvo (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un'auto è finita in un cratere causato dal Maltempo in Calabria lungo la Strada Statale 280, all'altezza dello svincolo di Lamezia Sud. Estratti e messi in salvo i passeggeri a bordo del veicolo. Ulteriori disagi nella zona industriale di Lamezia Terme, nei pressi del centro commerciale, dove diversi mezzi sono finiti sott'acqua e L'articolo Maltempo Calabria, auto in un cratere a Lamezia Terme: passeggeri in salvo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un'è finita in uncausato dalinlungo la Strada Statale 280, all'altezza dello svincolo diSud. Estratti e messi ina bordo del veicolo. Ulteriori disagi nella zona industriale di, nei pressi del centro commerciale, dove diversi mezzi sono finiti sott'acqua e L'articoloin uninproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo Calabria - auto in un cratere a Lamezia Terme : passeggeri in salvo - Estratti e messi in salvo i passeggeri a bordo del veicolo. Ulteriori disagi nella zona industriale di Lamezia Terme, nei pressi del centro commerciale, dove diversi mezzi sono finiti sott'acqua e […]. (Adnkronos) – Un'auto è finita in un cratere causato dal maltempo in Calabria lungo la Strada Statale 280, all'altezza dello svincolo di Lamezia Sud. (Periodicodaily.com)

Maltempo in Calabria : esonda un torrente - sprofonda un’auto. Allerta a Lamezia Terme - Interrotta la circolazione sulla statale dei Due mari. Oltre 90 gli interventi dei vigili del fuoco per liberare strade e percorsi invasi da acqua e detriti. (Repubblica.it)

Maltempo Calabria - improvvisa voragine sulla Statale - auto di passaggio inghiottita dal buco a Lamezia - La vettura è finita completamente nella voragine larga diversi metri sulla strada statale 280. Il maltempo e le piogge intense delle ultime ore hanno generato diversi danni e disagi in Calabria con strade allagate, auto sommerse, tombini saltati e alberi caduti. Continua a leggere . Il comune di Maida è isolato per l’esondazione di un torrente. (Fanpage.it)