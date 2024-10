Malattie rare, a Catania primo campus itinerante dove l’atletica incontra l’emofilia (Di lunedì 21 ottobre 2024) Campagna 'Atleti con la A' di Sobi per aprire un dialogo su benessere articolare e attività sportiva Roma, 21 ott. (Adnkronos Salute) - Una mattinata all’insegna dello sport ma anche del dialogo, per educare e informare le persone con emofilia e i loro caregiver sui benefici del movimento e l Ilgiornaleditalia.it - Malattie rare, a Catania primo campus itinerante dove l’atletica incontra l’emofilia Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Campagna 'Atleti con la A' di Sobi per aprire un dialogo su benessere articolare e attività sportiva Roma, 21 ott. (Adnkronos Salute) - Una mattinata all’insegna dello sport ma anche del dialogo, per educare e informare le persone con emofilia e i loro caregiver sui benefici del movimento e l

Malattie rare, a Catania primo campus itinerante dove l’atletica incontra l’emofilia - "L’emofilia è una malattia rara emorragica ereditaria che ha un forte impatto ... Inoltre, è importante il dialogo tra gli specialisti perché in emofilia ogni paziente è un caso a sé stante e come ... (notizie.tiscali.it)

