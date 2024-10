Ilgiorno.it - Lo stadio del Milan a San Donato. Il tribunale rigetta il ricorso del Wwf

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024)to ildel Wwf contro lodel. Mentre prosegue, da parte del Comune di Sane degli enti superiori, l’iter burocratico per esaminare il progetto dei rossoneri, ilcivile dio ha respinto ildegli ambientalisti contro Sportlifecity-e il Comune di Sancol quale si chiedeva di verificare, attraverso un accertamento preventivo, se l’area San Francesco sia tecnicamente “un bosco”, con tutte le tutele del caso di fronte all’eventuale costruzione di un’arena da 70mila posti. In sostanza, secondo la giudice Serena Nicotra, il progetto delloè ancora in uno stato embrionale e l’ipotesi di un danneggiamento della zona attraverso la costruzione di unoè prematura.