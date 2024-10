LIVE – Picerno-Potenza, Serie C 2024/25 (DIRETTA) (Di lunedì 21 ottobre 2024) La DIRETTA LIVE di Picerno-Potenza, match valido per la decima giornata del girone C della Serie C 2024/2025. Derby della Basilicata che potrebbe aprire prospettive di classifica interessanti per entrambe le formazioni in caso di esito positivo: fatta eccezione per il Benevento primo a quota 22, le altre sono tutte vicine e con una vittoria si può potenzialmente balzare anche a ridosso delle prime tre. Il Picerno dovrà però dimostrare di aver smaltito le scorie del primo ko stagionale a sorpresa contro il Taranto ultimo in classifica. L’incontro andrà in scena nella giornata di lunedì 21 ottobre alle ore 20.30: Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. LA DIRETTA LIVE DI Picerno-Potenza PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH Picerno-Potenza LIVE – Picerno-Potenza, Serie C 2024/25 (DIRETTA) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ladi, match valido per la decima giornata del girone C della/2025. Derby della Basilicata che potrebbe aprire prospettive di classifica interessanti per entrambe le formazioni in caso di esito positivo: fatta eccezione per il Benevento primo a quota 22, le altre sono tutte vicine e con una vittoria si può potenzialmente balzare anche a ridosso delle prime tre. Ildovrà però dimostrare di aver smaltito le scorie del primo ko stagionale a sorpresa contro il Taranto ultimo in classifica. L’incontro andrà in scena nella giornata di lunedì 21 ottobre alle ore 20.30: Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. LADIPER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH/25 () SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Taranto-Picerno - Serie C 2024/2025 (DIRETTA) - PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH Taranto-Picerno ore 17. Due mondi opposti si sfidano allo stadio Erasmo Iacovone: da una parte i pugliesi che non hanno ancora mai vinto e sono ultimi in classifica, dall’altro i lucani, secondi nonché unica formazione imbattuta del raggruppamento. (Sportface.it)

LIVE – Picerno-Cavese 1-1 - Serie C 2024/2025 (DIRETTA) - Sportface. La diretta di Picerno-Cavese, match valido per l’ottava giornata del girone C della Serie C 2024/2025. DOVE VEDERE LA GARA LA DIRETTA LIVE DI PICERNO-CAVESE PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH PICERNO-CAVESE 1-1 (45’+2 Fella, 58? rig. Chi riuscirà ad avere la meglio allo stadio Donato Curcio? Appuntamento alle ore 17. (Sportface.it)

LIVE – Picerno-Cavese 0-1 - Serie C 2024/2025 (DIRETTA) - it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. DOVE VEDERE LA GARA LA DIRETTA LIVE DI PICERNO-CAVESE PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH PICERNO-CAVESE 0-1 (45’+2 Fella) FINE PRIMO TEMPO 47? – CAVESE IN VANTAGGIO! Gran ripartenza ospite, Sorrentino pesca Fella che anticipa tutti sul primo palo e fa 1-0! 45? – 2? di recupero 43? – GUERRA! Ancora Picerno vicinissimo ... (Sportface.it)