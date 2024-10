LIVE – Berrettini-Fucsovics 7-5 4-3, primo turno Atp Vienna 2024: RISULTATO in DIRETTA (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Berrettini-Fucsovics, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 500 di Vienna 2024 (cemento indoor). Dopo un torneo di Stoccolma al di sotto delle aspettative, con l’uscita di scena al secondo turno per mano di Stricker, il tennista azzurro riparte dall’Austria. La stagione è ormai agli sgoccioli e per conquistare i punti necessari per essere testa di serie in Australia sono rimasti pochi tornei, quindi Matteo non può più sbagliare. Alla portata ma non scontato l’impegno di primo turno contro l’ungherese Fucsovics, proveniente dalle qualificazioni, contro cui è avanti 2-1 nei precedenti ma ha perso proprio l’unica sfida giocata sul veloce indoor (Sofia 2019). In palio un posto al secondo turno contro il vincente del match Tiafoe-Norrie. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel torneo ATP 500 di(cemento indoor). Dopo un torneo di Stoccolma al di sotto delle aspettative, con l’uscita di scena al secondoper mano di Stricker, il tennista azzurro riparte dall’Austria. La stagione è ormai agli sgoccioli e per conquistare i punti necessari per essere testa di serie in Australia sono rimasti pochi tornei, quindi Matteo non può più sbagliare. Alla portata ma non scontato l’impegno dicontro l’ungherese, proveniente dalle qualificazioni, contro cui è avanti 2-1 nei precedenti ma ha perso proprio l’unica sfida giocata sul veloce indoor (Sofia 2019). In palio un posto al secondocontro il vincente del match Tiafoe-Norrie. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale.

LIVE – Berrettini-Fucsovics 7-5 1-2 - primo turno Atp Vienna 2024 : RISULTATO in DIRETTA - La stagione è ormai agli sgoccioli e per conquistare i punti necessari per essere testa di serie in Australia sono rimasti pochi tornei, quindi Matteo non può più sbagliare. Sportface. In palio un posto al secondo turno contro il vincente del match Tiafoe-Norrie. 07 – Si parte con Fucsovics al servizio 16. (Sportface.it)