LIVE Berrettini-Fucsovics 7-5, 1-2, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: si riparte ‘on serve’ nel 2° set (Di lunedì 21 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DAVIDOVICH FOKINA 30-30 Il nastro porta via il dritto anomalo del romano. 30-15 Contro smorzata ambiziosa di Fucsovics che si ferma sul nastro. 15-15 Rimedia alla grande facendo fare il tergicristallo al rivale e raccogliendo la difesa lunga. 0-15 Brutto errore del romano con il dritto a chiudere. 1-2 Che punto! Lo vince il magiaro con l’accelerazione lungoriga di dritto. 40-30 Bene stavolta con il dritto inside in Fucsovics. 30-30 Prima vincente. 15-30 Il nastro aggiusta la palla per il passante di dritto comodo di Berrettini, purtroppo decide di alzare e ha vita facile Fucsovics 0-30 Sbaglia malamente con il dritto il romano. 0-15 Miracolo di Berrettini! Arriva un millisecondo prima del doppio rimbalzo sulla palla corta e recupera sulla riga stretto. 1-1 A zero il romano. 40-0 Servizio e dritto. Oasport.it - LIVE Berrettini-Fucsovics 7-5, 1-2, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: si riparte ‘on serve’ nel 2° set Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-DAVIDOVICH FOKINA 30-30 Il nastro porta via il dritto anomalo del romano. 30-15 Contro smorzata ambiziosa diche si ferma sul nastro. 15-15 Rimedia alla grande facendo fare il tergicristallo al rivale e raccogliendo la difesa lunga. 0-15 Brutto errore del romano con il dritto a chiudere. 1-2 Che punto! Lo vince il magiaro con l’accelerazione lungoriga di dritto. 40-30 Bene stavolta con il dritto inside in. 30-30 Prima vincente. 15-30 Il nastro aggiusta la palla per il passante di dritto comodo di, purtroppo decide di alzare e ha vita facile0-30 Sbaglia malamente con il dritto il romano. 0-15 Miracolo di! Arriva un millisecondo prima del doppio rimbalzo sulla palla corta e recupera sulla riga stretto. 1-1 A zero il romano. 40-0 Servizio e dritto.

LIVE – Berrettini-Fucsovics 7-5 1-2 - primo turno Atp Vienna 2024 : RISULTATO in DIRETTA - COME SEGUIRE BERRETTINI-FUCSOVICS IN TV PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 BERRETTINI-FUCSOVICS 7-5 1-2 SECONDO SET – Sfonda col dritto Fucso e tiene il servizio a 30: 2-1 SECONDO SET – Tre punti in fila dell’ungherese, 40-30 SECONDO SET – Perde il controllo del dritto Fucsovics, 0-30 SECONDO SET – A zero Matteo: 1-1 SECONDO ... (Sportface.it)

LIVE Berrettini-Fucsovics 7-5 - 0-1 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : un break - 1° set al romano - 30-0 Ace (3°)!! 15-0 Prima slice impossibile da rispondere del romano! 3-4 Difficile tirar su lo slice del magiaro, in rete il dritto di Berrettini. 15-0 Prima vincente Berrettini. La risposta di Berrettini era priva di peso, l’ungherese ha veramente lasciato andare un missile. 15-15 Brutto errore con lo slice in palleggio del romano. (Oasport.it)