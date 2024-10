LIVE – Arnaldi-Goffin 7-6 2-2, primo turno Atp Basilea 2024: RISULTATO in DIRETTA (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Arnaldi-Goffin, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 500 di Basilea 2024 (cemento indoor). Match alla portata per il tennista azzurro, che prova a rientrare tra i primi 30 del ranking in queste ultime settimane di stagione e magari di guadagnarsi un posto alle Finals di Coppa Davis. Il suo debutto sui campi veloci elvetici è previsto nel primo pomeriggio italiano, con l’esperto Goffin dall’altro lato del net. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come terzo incontro di giornata dalle 12:00. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel torneo ATP 500 di(cemento indoor). Match alla portata per il tennista azzurro, che prova a rientrare tra i primi 30 del ranking in queste ultime settimane di stagione e magari di guadagnarsi un posto alle Finals di Coppa Davis. Il suo debutto sui campi veloci elvetici è previsto nelpomeriggio italiano, con l’espertodall’altro lato del net. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come terzo incontro di giornata dalle 12:00.

LIVE Arnaldi-Goffin 7-6 - 1-2 ATP Basilea 2024 in DIRETTA : match apertissimo - l’azzurro cerca lo strappo decisivo - 17 Cambia l’avversario dell’azzurro. Per David Goffin, invece, il 67%. 15-0 Out il rovescio del belga. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla Diretta Live del match tra Matteo Arnaldi e Roberto Carballes Baena, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 500 di Basilea. Se lo aggiudica la coppia Koolhof/Mektic che supera gli argentini Cerundolo/Etcheverry con il finale di 6-4, ... (Oasport.it)

LIVE – Arnaldi-Goffin 7-6 1-1 - primo turno Atp Basilea 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Sportface. Torneo ATP 500 indoor che propne il match tra Matteo Arnaldi e David Goffin, che in extremis ha rimpiazzato Carballes Baena. Un raffreddore non è certo un toccasana per chi gioca a tennis. Si va ancora ai vantaggi. The post LIVE – Arnaldi-Goffin 7-6 1-1, primo turno Atp Basilea 2024: RISULTATO in DIRETTA appeared first on SportFace. (Sportface.it)

LIVE Arnaldi-Goffin 7-6 - 0-1 ATP Basilea 2024 in DIRETTA : parte il secondo set - match apertissimo - 15-0 Non tiene il rovescio in difesa Goffin. 16 E’ appena terminato il primo dei due appuntamenti che precedono la sfida tra l’italiano e l’iberico. 5-4 Servizio e diritto da incorniciare per Matteo! 4-4 Out il rovescio di Arnaldi. 13. 6-6 Game Goffin, ancora errore di diritto di Arnaldi, tie-break! 40-15 Sfugge il diritto di Arnaldi, altro errore lungo linea. (Oasport.it)