L'insicurezza non è un'opinione, siamo la provincia dove i furti in casa crescono di più (Di lunedì 21 ottobre 2024) ROMA - La grande paura di subire furti in casa non è una invenzione dei triestini, anzi. La conferma arriva dall'ultimo rapporto sulla sicurezza domestica diffuso questa mattina dall'Osservatorio casa Censi-Verisure che indica Trieste come la provincia italiana dove, tra il 2022 e il 2023, la Triesteprima.it - L'insicurezza non è un'opinione, siamo la provincia dove i furti in casa crescono di più Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) ROMA - La grande paura di subireinnon è una invenzione dei triestini, anzi. La conferma arriva dall'ultimo rapporto sulla sicurezza domestica diffuso questa mattina dall'OsservatorioCensi-Verisure che indica Trieste come laitaliana, tra il 2022 e il 2023, la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ladro con passamontagna ruba orologi per 8mila euro : ancora furti in casa a San Giovanni - TRIESTE - Un ladro con il passamontagna si introduce in una casa in via Berchet e ruba orologi di pregio per un valore totale di circa 8mila euro. L’episodio è parte di una scia di furti che hanno colpito il rione di San Giovanni tra la fine dello scorso settembre e l’inizio di ottobre. E’... (Triesteprima.it)

Incubo furti anche a mezzogiorno - coniugi trovano i ladri in casa : aggrediti dai malviventi in fuga - A questo punto due uomini, tra i 30 e i 40 anni, si sono affacciati dal terrazzo per conquistare una via di fuga da una porta secondaria. Allertati carabinieri e 118, sul posto a Luciana, sono arrivati i soccorritori sanitari che hanno trasferito il 73enne al pronto soccorso del Santo Stefano. . Una spinta un po’ più violenta e l’uomo è caduto a terra, andando a finire con la schiena contro un ... (Lanazione.it)

In Brianza i ladri rubano di più : Monza è una delle province con più furti in casa - Sono state 3.261 le denunce per furto in abitazione presentate alle forze dell'ordine nel 2023 Monza e in Brianza. E la provincia, con 371,5 vittime dei ladri in casa ogni 100mila abitanti, è la settima in Italia, tra le più colpite dal fenomeno. Sono i numeri che emergono dalla classifica del... (Monzatoday.it)