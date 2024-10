Libano, il video che mostra attacchi aerei dell'Idf contro le strutture di Hezbollah (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito nelle ultime 24 ore più di “100 obiettivi militari” appartenenti a Hezbollah nel sud del Libano. L'IDF ha diffuso un filmato che mostrerebbe i raid nella zona di Al-Matmura. Nel frattempo Israele ha intensificato gli attacchi contro il quartiere meridionale di Beirut noto come Dahiyeh, un'affollata area residenziale. Hezbollah vi ha una forte presenza, ma vi risiede anche un gran numero di civili e di persone non affiliate al gruppo militante libanese. Liberoquotidiano.it - Libano, il video che mostra attacchi aerei dell'Idf contro le strutture di Hezbollah Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito nelle ultime 24 ore più di “100 obiettivi militari” appartenenti anel sud del. L'IDF ha diffuso un filmato che mostrerebbe i raid nella zona di Al-Matmura. Nel frattempo Israele ha intensificato gliil quartiere meridionale di Beirut noto come Dahiyeh, un'affollata area residenziale.vi ha una forte presenza, ma vi risiede anche un gran numero di civili e di persone non affiliate al gruppo militante libanese.

