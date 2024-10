Agi.it - Leonardo, Sofia e gli altri: ecco i nomi dei nuovi bebè

(Di lunedì 21 ottobre 2024) AGI - Il nome maschile più scelto dai genitori a livello nazionale è, che mantiene il primato conquistato nel 2018; al secondo posto, per la prima volta sul podio, si trova Edoardo, che conquista due posizioni sul 2022. Stabile Tommaso al terzo posto, mentre Francesco esce dal podio perdendo due posizioni e attestandosi al quarto posto. Situazione immutata, rispetto al 2022, nelle prime due posizioni deifemminili: stabiliin prima posizione e Aurora in seconda; in terza posizione Ginevra, che sale dalla quarta, mentre in quarta posizione prende il suo posto Vittoria. Giulia, in uscita dalla terza posizione del podio dell'anno scorso, scivola in quinta. Lo certifica l'Istat che al tema deidedica un paragrafo del report su natalità e fecondità della popolazione residente.