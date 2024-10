Strumentipolitici.it - L’attualità di ‘Trattato del Ribelle’, manuale di sopravvivenza delle anime libere

Leggi tutta la notizia su Strumentipolitici.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Chiamiamo Ribelle chi nel corso degli eventi si è trovato isolato, senza patria, per vedersi infine consegnato all’annientamento. Ma il Ribelle è deciso ad opporre resistenza,il suo intento è dare battaglia, sia pure disperata. Ribelle è dunque colui che ha un rapporto profondo, nativo rapporto con la libertà, il che si esprime oggi nel contrapporsi all’automatismo e nel rifiuto di trarne la conseguenza, che è il fatalismo. Ernst Junger usa queste parole per unanumerose descrizioni neldeldi questa figura mitica, il Ribelle appunto, ovvero l’individuo che immerso in una quotidianità ormai disumana ed ostile attinge alle proprie risorse più intime per non soccombere all’ineluttabile.