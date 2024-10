Bubinoblog - LA TALPA: DILETTA LEOTTA PRESENTA IL CAST MA MANCA ANCORA LA DATA DI PARTENZA

(Di lunedì 21 ottobre 2024)hato ufficialmente ildel reality “La” che torna in tv dopo una lunga assenza. Molti i volti noti e meno noti al grande pubblico. L’occasione è avvenuta nell’intervista a Verissimo, il salotto di Silvia Toffanin. Per ladi messa in onda non ci sonocertezze ma un “prossimamente”. Ildell’edizione 2024 de Laè così composto: Andrea Preti Ludovica Frasca Elisa Di Francisca Orian Ichaki Lucilla Agosti Marina La Rosa Marco Melandri Alessandro Egger Gilles Rocca Veronica Peparini e Andreas Muller (concorrente unico) L'articolo LAILMALADIproviene da BUBINO.