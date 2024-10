La svolta sull'omicidio di Garzeno arriva dal DNA, il sospettato è un minorenne (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo quasi un mese dal terribile omicidio di Candido Montini, 76 anni, ex vicesindaco e consigliere, e ora gestore di un negozio di alimentari di Garzeno (Como), arriva finalmente una pista. Il maggiore sospettato sarebbe un minorenne che ora è in caserma a Como sottoposto a un lungo Quicomo.it - La svolta sull'omicidio di Garzeno arriva dal DNA, il sospettato è un minorenne Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo quasi un mese dal terribiledi Candido Montini, 76 anni, ex vicesindaco e consigliere, e ora gestore di un negozio di alimentari di(Como),finalmente una pista. Il maggioresarebbe unche ora è in caserma a Como sottoposto a un lungo

Aggiornamenti sull’omicidio di un pensionato a Garzeno : interrogato un minorenne - Modelli di raccolta dati, come le testimonianze di vicini di casa e la raccolta di prove forensi, sono stati impiegati dagli investigatori per costruire un quadro chiaro della scena del crimine. L’interesse mediatico attorno al caso è cresciuto nel corso delle settimane, spingendo le autorità a garantire trasparenza e comunicazioni regolari sull’evolversi delle indagini. (Gaeta.it)

Omicidio di Garzeno - portato in caserma un ragazzo minorenne sospettato dell’assassinio di Candido Montini - I carabinieri hanno prelevato e portato in caserma un minorenne sospettato dell'omicidio di Candido Montini. Gli investigatori sarebbero risaliti a lui attraverso i test del Dna effettuati tra gli abitanti di Garzeno (Como).Continua a leggere . (Fanpage.it)

Garzeno - omicidio di Candido Montini : portato in caserma un minorenne - . Non si conoscono nome ed età, e neppure i potenziali motivi per cui le forze dell’ordine si siano dirette su di lui. Garzeno (Como), 21 ottobre 2024 – Svolta nell’omicidio di Candido Montini, il pensionato di 76 anni accoltellato a morte martedì 24 settembre nella sua abitazione della piccola frazione di Catasco, Comune di Garzeno, nel Comasco. (Ilgiorno.it)