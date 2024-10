Linkiesta.it - La fuga di notizie dal Pentagono sui piani di Israele per attaccare l’Iran

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La Casa Bianca sta indagando sulla diffusione non autorizzata di due documenti riservati sui preparativi della possibile rappresaglia israeliana in Iran dopo gli attacchi dell’1 ottobre. Le carte, uscite non si sa come dagli uffici dele messe in Rete da un canale Telegram filoiraniano, portano la data del 15 e 16 ottobre. Il report è basato sulla ricognizione satellitare statunitense che segue costantemente l’intera regione mediorientale. Il materiale era a disposizione anche dei partner più stretti di Washington, gruppo noto come «Five Eyes», ossia Australia, Canada, Nuova Zelanda e Gran Bretagna. Lo speaker del Congresso Mike Johnson ha detto domenica alla Cnn che «ladiè molto preoccupante».