Kvara, Conte e quel messaggio al cambio: il gesto del tecnico

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Il retroscena tratskhelia al momento della sostituzione Khvichatskhelia è stato decisivo contro l’Empoli grazie al rigore realizzato, ma la sua prestazione non è stata delle migliori. Per questo, Antonioha deciso di sostituirlo, ma non senza lasciare il segno. Come svela Il Mattino, c’è stato unsignificativo al momento del. In estate, appena arrivato,aveva lavorato molto per ristabilire l’entusiasmo die riportare serenità al giocatore georgiano. Ieri, al momento della sostituzione, ill’ha stretto in un caloroso abbraccio: un chiaro segnale di sostegno e fiducia, un modo per ringraziarlo per il gol e per ricordargli che è sempre al suo fianco. L'articoloal: ildelproviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com.