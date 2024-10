Istat, ancora un record al ribasso per le nascite in Italia (Di lunedì 21 ottobre 2024) ancora un record al ribasso per le nascite in Italia, che nel 2023 hanno registrato un calo del 3,4 per cento sull’anno precedente risultando pari a 379.890. Poco più di sei bambini ogni mille residenti. A certificarlo i dati Istat su natalità e fecondità della popolazione, secondo i quali il trend sta proseguendo anche nel 2024. In base ai dati provvisori relativi al periodo da gennaio a luglio, le nascite sono infatti state 4.600 in meno rispetto allo stesso periodo del 2023. Nel 2023 è sceso anche il numero medio di figli per donna, che si è attestato a 1,20. In flessione sul 2022 (1,24). La stima provvisoria elaborata sui primi sette mesi del 2024 evidenzia una fecondità pari a 1,21. Dal 2008 riscontrata una perdita complessiva di 197 mila unità Nel report si sottolinea che la diminuzione delle nascite si inserisce in una tendenza ormai di lungo corso. Lettera43.it - Istat, ancora un record al ribasso per le nascite in Italia Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)unalper lein, che nel 2023 hanno registrato un calo del 3,4 per cento sull’anno precedente risultando pari a 379.890. Poco più di sei bambini ogni mille residenti. A certificarlo i datisu natalità e fecondità della popolazione, secondo i quali il trend sta proseguendo anche nel 2024. In base ai dati provvisori relativi al periodo da gennaio a luglio, lesono infatti state 4.600 in meno rispetto allo stesso periodo del 2023. Nel 2023 è sceso anche il numero medio di figli per donna, che si è attestato a 1,20. In flessione sul 2022 (1,24). La stima provvisoria elaborata sui primi sette mesi del 2024 evidenzia una fecondità pari a 1,21. Dal 2008 riscontrata una perdita complessiva di 197 mila unità Nel report si sottolinea che la diminuzione dellesi inserisce in una tendenza ormai di lungo corso.

