Iron Maiden è morto Paul Di’Anno | il primo cantante della band aveva 66 anni

Morto Paul Di’Anno - primo frontman degli Iron Maiden : il passato violento e i live in carrozzina - Il momento più basso, per sua ammissione, lo aveva toccato con l’aggressione di una ragazza, armato di coltello e sotto l'effetto di cocaina. Ma la convivenza con il bassista Steve Harris e gli altri dura poco: verrà allontanato per i suoi problemi di droga e alcol. Il suo vibrato e sound blues marca i primi lavori della band, Iron Maiden del 1980 e Killers del 1980. (Quotidiano.net)