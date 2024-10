Inter-news.it - Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Young Boys-Inter: l’orario!

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Simoneparlerà indi, sfida valevole per la terza giornata di Champions League. Definito– Simonedella terza partita di Champions League contro loandrà inalle ore 17.20 allo Stadion Wankdorf di Berna, dove si svolgerà anche la partita stessa in programma mercoledì alle ore 21. Come di consueto-News.it coprirà l’evento LIVE a partire dalle ore 17.05, con gli aggiornamenti in tempo reale delle parole dell’allenatore attraverso la diretta testuale. Il tecnico nerazzurro sarà ovviamente accompagnato da un calciatore, arriveranno nelle prossime ore notizie su chi ci sarà con i media.