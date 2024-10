Inter-news.it - Inter, andamento dei prestiti: primo gol di Akinsanmiro! Un esordio

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Molti giocatori di proprietà dell’sono protagonisti dinei principali campionati europei.trova la prima rete da professionista. RIEPILOGO– Alla ripresa dei campionati nazionali, l’non può più seguire il percorso di Valentin Carboni a Marsiglia. Il talento argentino va infatti a fare compagnia all’altro giovane in prestito in Francia alle prese con un grave infortunio al ginocchio (Martin Satriano del Lens). In attesa di conoscere il futuro dell’attaccante classe 2005, l’segue comunque con attenzione gli altri. In Serie A arriva l’di Filip Stankovic col Venezia, che si arrende però all’Atalanta. Mentre nel lunch match di giornata l’Empoli di Sebastiano Esposito non riesce a fermare il Napoli capolista. In Serie B arriva invece la prima gioia per Ebenezer