Ilgiorno.it - Infortunio a Uboldo, operaio investito al volto da un ritorno di fiamma in una fabbrica di nastri adesivi

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024)(Varese) – Poco prima delle 16 asi è verificato un grave incidente sul lavoro, l’ennesimo in Lombardia. All’interno dell’azienda Sicad di via Caduti della Liberazione, che produce, undi 43 anni è statodadidurante miscelazione di sostanze non note. L’uomo ha riportato ustioni aldi secondo grado. È stato soccorso da un’ambulanza e dall’automedica e portato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Sul posto anche vigili del fuoco, carabinieri e Ats.