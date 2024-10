Incidente tra due auto, una si ribalta: due feriti in provincia di Avellino (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'Incidente si è verificato nella tarda serata di ieri a Mercogliano, nella provincia di Avellino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri. Fanpage.it - Incidente tra due auto, una si ribalta: due feriti in provincia di Avellino Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'si è verificato nella tarda serata di ieri a Mercogliano, nelladi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri.

