Incidente sul lavoro a Rho - uomo precipita dal tetto - soccorso con elicottero - Uomo di 75 anni in codice rosso al San Gerardo a Monza Un uomo di età riferita 75 anni, è [. . Un lavoratore è precipitato dal tetto di un capannone questo pomeriggio in un’azienda di Rho. ]. Il grave incidente sul lavoro si è verificato poco prima delle 16 in via Achille Grandi, frazione Mazzo di Rho. (Ilnotiziario.net)