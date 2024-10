Incendio a Torino San Donato: a fuoco un appartamento, evacuato l'ultimo piano di un palazzo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Allarme all'ora di pranzo di oggi, lunedì 21 ottobre 2024, in via Cibrario a Torino, dove è divampato un Incendio in un appartamento al quinto e ultimo piano del palazzo all'incrocio con via Casalis. Al momento del rogo in casa c'era solo una ragazza che si è messa in salvo, senza danni, e ha Torinotoday.it - Incendio a Torino San Donato: a fuoco un appartamento, evacuato l'ultimo piano di un palazzo Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Allarme all'ora di pranzo di oggi, lunedì 21 ottobre 2024, in via Cibrario a, dove è divampato unin unal quinto edelall'incrocio con via Casalis. Al momento del rogo in casa c'era solo una ragazza che si è messa in salvo, senza danni, e ha

Incendio a Torino Vanchiglia : rogo all'interno di un ex marmista - colonna di fumo visibile da distante - . Si è anche sviluppata una colonna di fumo nero visibile da distante fino. . Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, domenica 7 ottobre 2024, all'interno dell'attività di un marmista che da qualche tempo non lavorava più in via Varano angolo via Carcano, a due passi dal cimitero Monumentale. (Torinotoday.it)

Principio d'incendio al motore dell'aereo con 190 persone a bordo diretto a Torino - Un principio di incendio è divampato dal motore destro di un aereo della Ryanair diretto a Torino e in partenza da Brindisi. È accaduto intorno alle 8.35 di oggi, giovedì 3 ottobre. L’incidente sulla pista è avvenuto durante la fase di prerollaggio. Come riferisce Brindisireport, a bordo... (Torinotoday.it)

Incendio a Sant'Ambrogio di Torino : a fuoco camper parcheggiati in un deposito - almeno otto mezzi distrutti - Un incendio è divampato nella serata di ieri, mercoledì 25 settembre 2024, sulla statale 25 del Moncenisio a Sant'Ambrogio di Torino. A prendere fuoco sono stati alcuni camper parcheggiati in un deposito finalizzato alla compravendita di automezzi di quel tipo. Per lo spegnimento sul posto sono... (Torinotoday.it)