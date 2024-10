Trevisotoday.it - Incendiano i bidoni della carta e scappano con l'auto: alla guida un 16enne

Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Due incendi così ravvicinati nel tempo e con il medesimo obiettivo, due cassonetti per la raccoltain corrispondenza di due istituti, in via Molino di Ferro ed in via Poisolo, di Castelfranco avevano destato sospetto ai Carabinierilocale Compagnia intervenuti nella notte di