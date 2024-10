Il Sistema Basket batte Ferrara ed è primo in classifica (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Sistema Basket Pordenone vince e convince. La squadra cittadina ha battuto Ferrara (89-71), costringendo gli emiliani alla prima sconfitta in campionato, e ha guadagnato così il comando della classifica. Sotto addirittura di 24 lunghezze, l’Adamant Ferrara prova a rientrare nella ripresa Pordenonetoday.it - Il Sistema Basket batte Ferrara ed è primo in classifica Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) IlPordenone vince e convince. La squadra cittadina ha battuto(89-71), costringendo gli emiliani alla prima sconfitta in campionato, e ha guadagnato così il comando della. Sotto addirittura di 24 lunghezze, l’Adamantprova a rientrare nella ripresa

