Ilpescara.it - Il progetto di uno studio pescarese vince il primo premio al festival di architettura di Chieti

Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Aldiditrionfa uno. Si tratta di Zedaplus Architetti (Fabrizio Chella- Erica Scalcione), che ha presentato Code.Cc, un edificio residenziale pubblico sviluppato per l’Ater di Pescara in via Cetteo Ciglia. Ilsi è aggiudicato il