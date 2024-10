"Il giudice manda in galera ingiustamente risarcisca lo Stato" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Con un emendamento alla proposta di legge che agisce sul Codice della Giustizia Contabile e vara disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale, Forza Italia chiede di "Valutare il procedimento di responsabilità a carico Today.it - "Il giudice manda in galera ingiustamente risarcisca lo Stato" Leggi tutta la notizia su Today.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Con un emendamento alla proposta di legge che agisce sul Codice della Giustizia Contabile e vara disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale, Forza Italia chiede di "Valutare il procedimento di responsabilità a carico

L'emendamento per chiedere il danno erariale al giudice che manda in carcere un innocente - Si accende sempre più lo scontro tra governo e magistratura. Dopo il caso dei 14 migranti riportati indietro dall'Albania su richiesta del Tribunale di Roma, il governo Meloni si prepara a forzare la mano con i giudici italiani e con la Corte di Giustizia Ue, con un decreto che - a quanto si... (Today.it)

