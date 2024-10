Strumentipolitici.it - Il Censis certifica il ruolo centrale della sicurezza domestica

Leggi tutta la notizia su Strumentipolitici.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Laè sempre più una priorità per gli italiani: il 48,0% degli italiani dichiara infatti che il reato che ha più timore di subire è il furto in casa, evento già sperimentato dal 24,4%popolazione. È quanto emerge dalla terza edizione dell’Osservatorio sullaCasa-Verisure, realizzato con il contributo del Servizio analisi criminale del Ministero dell’Interno. Le preoccupazioni sullada parte degli italiani si riflettono in alcune abitudini quotidiane: il 9,3%popolazione ha paura di stare a casa da solo di giorno, il 22,2% teme di rimanere da solo di notte, il 38,5% di uscire di casa lasciandola incustodita. Queste preoccupazioni sono più diffuse tra le donne e i giovani.