Ict tutte le sfide del big-tech in nuova edizione dell' ' Ai&vr festival multiverse world'

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Intelligenza artificiale e realtà virtuale tra economia digitale, i nuovi trend del mondo big-e lee startup più innovative. Sono questi i grandi temi al centroa terza''Ai&vr', ildedicato al mondo del Metaverso e a tutto l'universoa comunicazione digitale, che si svolgerà a Torino il 22 ottobre nella prestigiosa cornice del Museo Nazionale del Cinema, chiamando a raccolta anche quest'anno, dopo il grande successoe passate edizioni, le eccellenze dei giovani innovatori italiani in una preziosa occasione di incontro e confronto. L'iniziativa raccoglie l'eredità deldel Metaverso, diventando oggi "Multiverso", evolvendosi anch'esso esattamente come le nuove tecnologie in un processo ancora più d'avanguardia.