I primi a difendere i magistrati dovrebbero essere i garantisti (Di lunedì 21 ottobre 2024) Solo in un Paese che abbia perso completamente ogni bussola morale, istituzionale e politico-culturale potevano apparire normali dichiarazioni come quelle pronunciate venerdì, e poi ancora sabato e domenica, da Giorgia Meloni e da tutto il suo governo, con l’ormai abituale ma non per questo meno scandalosa partecipazione del presidente del Senato, Ignazio La Russa, che si è unito per ben due volte al coro contro la magistratura. Linkiesta.it - I primi a difendere i magistrati dovrebbero essere i garantisti Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Solo in un Paese che abbia perso completamente ogni bussola morale, istituzionale e politico-culturale potevano apparire normali dichiarazioni come quelle pronunciate venerdì, e poi ancora sabato e domenica, da Giorgia Meloni e da tutto il suo governo, con l’ormai abituale ma non per questo meno scandalosa partecipazione del presidente del Senato, Ignazio La Russa, che si è unito per ben due volte al coro contro la magistratura.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Benevento, rete inviolata da 338 minuti: primo con difesa bunker - Prove di fuga per un Benevento spietato e concreto. Quasi esagerato, finalmente capace di innestare le marce alte anche in trasferta e di archiviare la pratica con notevole anticipo, ... (ilmattino.it)

Processo Open Arms, Bongiorno: assolvere Salvini “perché il fatto non sussiste” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Processo Open Arms, Salvini in aula per l'arringa della difesa. Assegnata scorta a pm ... (tg24.sky.it)

Conti e carte spiati: come e chi può accedere e come difendersi - Conti e carte spiati: come e chi può accedere ai nostri account bancari e come difendersi dai cyber attacchi. Scopri le novità di ottobre 2024 su SOStariffe.it ... (sostariffe.it)