Hub migranti in Albania Nordio | I giudici non hanno compreso la sentenza della Corte Europea

(Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre 2024 "Siamo arrivati a questo punto a seguito di una sentenza della Corte di Giustizia Europea che non è stata ben compresa: la sentenza è molto complessa e articolata e anche scritta in francese, probabilmente non è stata ben compresa o ben letta. In altre parole questa sentenza, oltre a ribadire il principio che è compito degli Stati individuare quali siano gli Stati sicuri, pone poi delle condizioni nel momento in cui un giudice intenda dare una definizione diversa di Stato sicuro in merito alla situazione di determinate persone.

Nordio - sentenza Corte europea non compresa dai giudici - Il nostro provvedimento "nasce da una sentenza della Corte di giustizia europea molto complessa e articolata e anche scritta in francese, probabilmente non è stata ben compresa o ben letta" dai giudici. "I soggetti sono di cittadinanza incerta e la loro provenienza è dichiarata da loro stessi, non hanno documenti e non c'è nessuna prova che arrivino da determinati Paesi, il che significa ... (Quotidiano.net)

Migranti - Nordio attacca : «La Cedu non dice nulla di quello che sostengono i magistrati». Ma la sentenza è della Corte di giustizia dell’Ue - Peccato che Nordio dica di aver letto attentamente una sentenza della Cedu, che è tutt’altra cosa. La confusione e il problema Italia-Ue Peccato che, nel bel mezzo del discorso, il guardasigilli non si sia accorto di aver scambiato la Crte di giustizia dell’Unione europea con la Cedu. O almeno lo è per il ministro della Giustizia Carlo Nordio che sabato 19 ottobre, a margine di un convegno ... (Open.online)

Nordio “Sentenza Corte Ue sui migranti mal interpretata dai giudici” - “Il governo non vuole imporre un bel niente, se non la regola della separazione dei poteri. La definizione di “paese sicuro” non può spettare alla magistratura, ma è una valutazione esclusivamente politica pur nei parametri del diritto internazionale”. Lo dichiara il ministro della Giustizia Carlo Nordio intervistato da “La Repubblica” sulla decisione dei giudici di Roma che hanno sottoscritto la ... (Unlimitednews.it)