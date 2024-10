Modenatoday.it - Halloween alla Bottega di Merlino tra streghe, vampiri e il mirabolante Re delle Zucche

Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Doppio appuntamento per giovedì 31 ottobre, la notte dilibreria e laboratorio Ladidi via Ciro Menotti a Modena. Si comincia alle 16.45 con l'evento per bambini dai 3 ai 5 anni "E'in festa!":, mostri e, pipistrelli e lupi mannari