Gruppo finanziario Hezbollah minaccia 'occhio per occhio'

(Di lunedì 21 ottobre 2024) L'associazione al-Qard al-Hassan, bracciodi, ha affermato in una dichiarazione di aver adottato "tutte le procedure necessarie dall'inizio della guerra per salvaguardare i depositi e gli oggetti di valore e può confermare che sono al sicuro". Lo riporta Al Jazeera sottolineando che la dichiarazione è stata rilasciata dopo che l'esercito israeliano ha preso di mira le filiali delin tutto il Libano. "per, dente per dente", conclude la dichiarazione.