Chiccheinformatiche.com - Google: addio alla casella di ricerca dei sitelink nei risultati di ricerca di Google

Leggi tutta la notizia su Chiccheinformatiche.com

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Dal 21 novembre 2024, diremodideineidiSearch, poiché il suo utilizzo è diminuito. Questo non influirà sui ranking o sugli altri. Il markup corrispondente non deve essere rimosso, ma non sarà più utilizzato da. Lo scrivein una nota.dicedidei: novità a partire dal 21 novembre 2024 A partire dal 21 novembre 2024,rimuoverà ladideidaidiSearch. La decisione è stata presa in seguito a un calo significativo nell’utilizzo di questa funzione, che permetteva agli utenti di effettuare ricerche direttamente all’interno di un sito web specifico tramite ididi. Questa modifica, però, non avrà alcun impatto sui ranking o sugli altriche compaiono neidi