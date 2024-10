Gli ascolti tv di «Che tempo che fa», i dati auditel della puntata del 20 ottobre (Di lunedì 21 ottobre 2024) La puntata di Che tempo Che Fa andata in onda ieri sera, 20 ottobre 2024, ha visto come protagonista indiscusso Al Pacino, leggenda del cinema internazionale. L’attore premio Oscar ha presentato il suo memoir, Sonny Boy, parlando delle sfide della pandemia e della sua nuova paternità all’età di 84 anni. Accanto a lui, Fabio Fazio ha accolto altri ospiti d’eccezione, tra cui il cantante Tananai, che ha regalato un’esibizione musicale, e il regista Gabriele Muccino, che ha presentato il suo nuovo film Fino alla fine. Come sono andati gli ascolti Tv di ieri sera? Ecco l’analisi dei dati auditel relativamente alla trasmissione andata in onda su Nove. Superguidatv.it - Gli ascolti tv di «Che tempo che fa», i dati auditel della puntata del 20 ottobre Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ladi CheChe Fa andata in onda ieri sera, 202024, ha visto come protagonista indiscusso Al Pacino, leggenda del cinema internazionale. L’attore premio Oscar ha presentato il suo memoir, Sonny Boy, parlando delle sfidepandemia esua nuova paternità all’età di 84 anni. Accanto a lui, Fabio Fazio ha accolto altri ospiti d’eccezione, tra cui il cantante Tananai, che ha regalato un’esibizione musicale, e il regista Gabriele Muccino, che ha presentato il suo nuovo film Fino alla fine. Come sono angliTv di ieri sera? Ecco l’analisi deirelativamente alla trasmissione andata in onda su Nove.

