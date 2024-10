“Genocida”, re Carlo contestato da senatrice aborigena in Australia (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Re Carlo è stato contestato da una senatrice aborigena, che accusato la corona di aver rubato le terre Australiane. In visita di cinque giorni in Australia con la regina Camilla, mentre concludeva un discorso al Parlamento di Canberra, nel quale aveva ricordato i suoi anni da studente nel continente e aveva parlato della Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Reè statoda una, che accusato la corona di aver rubato le terrene. In visita di cinque giorni incon la regina Camilla, mentre concludeva un discorso al Parlamento di Canberra, nel quale aveva ricordato i suoi anni da studente nel continente e aveva parlato della

Re Carlo contestato in Australia da una senatrice aborigena : Sei un genocida - restituisci le terre - Un clamoroso fuoriprogramma di contestazione per re Carlo in visita in Australia. Nel corso del viaggio con la regina Camilla nel Paese di cui è monarca, mentre concludeva un discorso al Parlamento

Daily Crown : re Carlo contestato da senatrice aborigena - 'ridateci la nostra terra' - . L'ex primo ministro Tony Abbott, presente all'evento, ha espresso il suo sgomento per la protesta, definendola "uno sfortunato esibizionismo politico". Vogliamo un trattato in questo paese. Mentre gli addetti alla sicurezza la allontanavano, la senatrice impegnata nel sostegno dei diritti degli indigeni ha aggiunto: "Questa non è la tua terra. (Liberoquotidiano.it)