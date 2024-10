Avellinotoday.it - Filcams CGIL accusa Cosmopol SpA: "Comportamento intimidatorio verso i dipendenti dopo l'assemblea sindacale"

Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) LaSpA di aver trasferito unilateralmente alcunidel trasporto valori. Il sindacato interpreta la mossa come una ritorsione per la partecipazione all’avvenuta sabato scorso. In una lettera inviata alla dirigenza della, la