Festa Roma domani la proiezione del documentario ‘Tennis and Friends’

(Adnkronos) – Il documentario 'Tennis and Friends, la prevenzione scende in campo', una produzione di Aut Aut per Rai Documentari, con la regia di Angelo Bozzolini, sarà proiettato domani, alle 15, nell'ambito della Festa del Cinema di Roma, presso lo spazio 'Lazio Terra di Cinema' (Regione Lazio) all'Auditorium Parco della Musica.

Festa del Cinema di Roma - il Premio Zavattini si terrà giovedì 24 ottobre - L’iniziativa è realizzata grazie al supporto della Regione Lazio. Il Premio Zavattini è il titolo dell’incontro pubblico che, nell’ambito della Festa del Cinema di Roma, si terrà giovedì 24 ottobre, alle 12, presso la Spazio Lazio Terra di Cinema della Regione Lazio, AuditoriumArte, Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin 30, Roma). (361magazine.com)

VIDEO | Unita sfila sul red carpet : la battaglia sindacale degli attori alla Festa del Cinema di Roma - Unita sfila sul red carpet della Festa del Cinema di Roma. Acronimo de “Unione nazionale interpreti teatro e audiovisivo”, l’associazione ha come slogan “diverse interpretazioni, uguali diritti” e si può riassumere così il coro di voci degli artisti che si sono alternati sul tappeto rosso nella... (Romatoday.it)

Festa del Cinema di Roma - Nicolò Folin : “Con ‘Le altre vite’ elaboro il lutto con la tecnologia” - Per la sua pellicola d’esordio desidera “un attore che non ha mai lavorato con il cinema per costruire insieme una performance che possa lasciare un’impronta”, ammette. “Il cinema, da spettatore e da aspirante regista, è il mio modo per elaborare il dolore”, dice Nicolò all’Adnkronos che nel buio della sala cinematografica “piango spesso, è un pianto positivo perché è liberatorio”. (Dailyshowmagazine.com)