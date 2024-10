Agi.it - Esplode la sigaretta elettronica, ragazza si lesiona la bocca

(Di lunedì 21 ottobre 2024) AGI - Una ventenne polacca è rimasta ferita in seguito all'esplosione della. E' successo domenica, intorno alle 13, a Palermo, in piazza Olivella, affollata di turisti. Laera seduta in una panchina, assieme al fidanzato, quando il dispositivo che si accingeva ad avvicinare alla, forse per un cortocircuito della batteria, è esploso, procurandole delle lesioni alla. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 per prestare le prime cure alla giovane, che è stata poi trasferita in ospedale per accertamenti e cure mediche.