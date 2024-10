Veronasera.it - Escursione guidata gratuita e visita al frantoio in Val d'Alpone

Leggi tutta la notizia su Veronasera.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Una mattinata dedicata all'extravergine di Oliva Veneto Valpolicella Dop, in programma a Montecchia di Crosara. Partecipazione. Un itinerario inedito, realizzato appositamente per far conoscere gli aspetti che caratterizzano la produzione di Olio Extravergine e il territorio della Val