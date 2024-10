“Escono stasera”. Grande Fratello, via 2 concorrenti: chi prende il loro posto e perché (Di lunedì 21 ottobre 2024) Alfonso Signorini ha osato dove nessun altro conduttore del Grande Fratello si era mai spinto. Aveva un’idea in mente, e qualcuno lo sapeva da tempo, e nelle ore scorse gli ha dato corpo. Nella puntata di stasera ci sarà un clamoroso ribaltone: due inquilini, due tra i più amati, lasceranno la casa. Al loro posto una nuova concorrente. L’edizione di quest’anno, partita in sordina con numeri tutt’altro che esaltanti, ha piano piano conquistato il pubblico che ora segue la trasmissione con maggiore interesse. >> “Ha bestemmiato”. Grande Fratello, è scappata proprio all’insospettabile concorrente Merito della conduzione che ha saputo togliere la polvere da diverse situazioni, sia nei meccanismi che dagli ingessatissimi concorrenti. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Alfonso Signorini ha osato dove nessun altro conduttore delsi era mai spinto. Aveva un’idea in mente, e qualcuno lo sapeva da tempo, e nelle ore scorse gli ha dato corpo. Nella puntata dici sarà un clamoroso ribaltone: due inquilini, due tra i più amati, lasceranno la casa. Aluna nuova concorrente. L’edizione di quest’anno, partita in sordina con numeri tutt’altro che esaltanti, ha piano piano conquistato il pubblico che ora segue la trasmissione con maggiore interesse. >> “Ha bestemmiato”., è scappata proprio all’insospettabile concorrente Merito della conduzione che ha saputo togliere la polvere da diverse situazioni, sia nei meccanismi che dagli ingessatissimi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Escono stasera”. Grande Fratello - via 2 concorrenti : chi prende il loro posto e perché - Intanto, stasera, al Grande Fratello e per alcuni giorni, entrerà Maica Benedicto, concorrete dell’omologo spagnolo della trasmissione di Signorini. Secondo i media spagnoli a raggiungere la casa bunker iberica saranno forse i due più amati e discussi di questo primo mese di trasmissione. A proposito di conduzione, nelle ultime ore è filtrata la notizia di attriti tra Signorini e Beatrice Luzzi, ... (Caffeinamagazine.it)

“Grande Fratello” - salta la puntata di stasera : la decisione di Mediaset - Cosa sta succedendo al Grande Fratello? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Asia Argento e Rosita Celentano, pazzesca lite fuorionda: caos in studio Leggi anche: “Grande Fratello”, Lorenzo la spara grossa: cosa è successo (VIDEO) “Grande Fratello”, la puntata di oggi 17 ottobre 2024 non andrà in onda Anche questa settimana, il Grande Fratello perde il doppio appuntamento con la ... (Tvzap.it)

Stasera su Real Time continua alla grande la convivenza tra Erik e Valentina. Mentre a Pietro viene il dubbio di non essere l'uomo che Chiara vuole al suo fianco - Inoltre, Anthony è anche un maniaco del pulito, che passa l’aspirapolvere prima e dopo ogni pasto, un modo di fare che non è certo quello di Asia. Dopo un giro in barca per vedere le balene, i due tornano in hotel e fanno le valigie per rientrare nella loro Bergamo e affrontare così lo step della convivenza a casa di Anthony. (Iodonna.it)