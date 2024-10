Sbircialanotizia.it - Energia, Italia Hub europeo per lo smistamento di idrogeno

(Di lunedì 21 ottobre 2024) “Stiamo lavorando per diventare non solo produttori, ma soprattutto un punto di riferimento per il trasferimento in Europa dell'proveniente dal Nord Africa”. Lo ha dichiarato Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica intervenuto al Venice Hydrogen Forum 2024 The Mediterranean Forum on Hydrogen, il convegno internazionale organizzato da Fondazione Venezia Capitale Mondiale