Elon Musk lancia una controversa lotteria da un milione di dollari al giorno per sostenere Trump (Di lunedì 21 ottobre 2024) Durante un evento elettorale per Donald Trump in Pennsylvania, Elon Musk ha annunciato un'iniziativa controversa: mettere in palio un milione di dollari al giorno fino al 5 novembre, attraverso una sorta di lotteria riservata agli elettori registrati negli Stati chiave. «Vogliamo cercare di ottenere oltre un milione, forse due milioni di elettori negli Stati battleground per firmare la petizione a sostegno del Primo e del Secondo Emendamento», ha detto Musk all'evento. Il vincitore sarà scelto a caso tra coloro che firmeranno una petizione avviata del comitato per la raccolta fondi America PAC, creato da Musk per sostenere il candidato repubblicano.

