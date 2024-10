Europa.today.it - Elicottero si schianta contro una torre ed esplode: quattro morti

Leggi tutta la notizia su Europa.today.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Una palla di fuoco che illumina il cielo, poi i detriti in fiamme che precipitano al suolo, tra le grida di spavento dei testimoni. Il terribile incidente è stato ripreso da alcuni residenti di Houston, in Texas (Stati Uniti): unha colpito in pieno unautilizzata per i